Man om het leven gebracht in woning in Nijvel

04 maart 2019

10u46

Bron: Belga, Sudinfo 0 In een woning in Nijvel is gisterenavond het lichaam van een man gevonden. De procureur des Konings van Waals-Brabant bevestigt dat het om doodslag gaat.

Volgens L'Avenir werden de feiten kort voor 19.30 uur gepleegd in avenue de la Tour de Guet in Nijvel. De echtgenote van het slachtoffer werd in eerste instantie opgepakt als verdachte, maar volgens de laatste ontwikkelingen binnen het onderzoek heeft zij haar man niet om het leven gebracht, aldus Sudinfo. De Franstalige krant bericht dat het overlijden wel kadert binnen een familiegeschil, maar dat een derde persoon bij de doodslag betrokken is.



Een parketmagistraat en een onderzoeksrechter kwamen al ter plaatse. In de loop van de dag zal het gerecht meer informatie vrijgeven.