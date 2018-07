Man neergestoken nadat hij autovandaal aanspreekt op parking in Wetteren

Didier Verbaere

15 juli 2018

17u21

Bron: eigen berichtgeving

48

Op het Felix Beernaertsplein in Wetteren is omstreeks 15.30 uur een man neergestoken op de parking. Hij werd ter plaatse twee maal gereanimeerd en zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is voortvluchtig.