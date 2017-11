Man neergestoken met mes na ruzie om geld Kristof Pieters

21u59

Bron: Eigen berichtgeving 5 Kristof Pieters

Een man is vanavond neergestoken na een ruzie over geld. Het incident gebeurde in de Zandstraat in Haasdonk. Een bestuurder had een fietser klemgereden omdat die hem nog geld schuldig was. Het kwam tot een hoog oplopende ruzie, waarbij de fietser plots een mes bovenhaalde en zijn belager in de borst stak.

Er werd één keer gestoken, maar wel vrij diep. De automobilist sprong daarop in zijn wagen en vluchtte weg. Nog geen kilometer verder zette hij zich aan de kant op het Pastoor Verwilghenplein om hulp te vragen.

Voorbijgangers zagen hoe de chauffeur uit zijn wagen stapte en zwaar bloedend neerviel. Een MUG-team een ziekenwagen kwamen ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen.

De man werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeren. De politie kon dankzij zijn verklaring wel de dader vatten. Het gaat om een man die afkomstig is uit Haasdonk.

Kristof Pieters