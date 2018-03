Man neergestoken in Schaarbeek: slachtoffer kritiek, twee verdachten opgepakt Silke Vandenbroeck

14 maart 2018

17u43

In Schaarbeek is rond 16 uur een man neergestoken in de Aarschotstraat. "De man verkeert in levensgevaar. De politie was zeer snel ter plaatse en kon twee verdachten arresteren. Het motief van de twee is voorlopig nog niet duidelijk", zegt de woordvoerster van de lokale politie.

