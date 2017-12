Man naar de cel omdat hij zijn ex 70.000 euro alimentatie verschuldigd is EB

13u50

Bron: Belga 1 Thinkstock Illustratiefoto. De correctionele rechtbank van Luik heeft een man tot een effectieve gevangenisstraf van zes maanden veroordeeld wegens "familieverlating". De man uit Verviers betaalde sinds 2008 nooit alimentatie voor het levensonderhoud van zijn ex-vrouw en kinderen. Hij was zijn ex meer dan 70.000 euro verschuldigd.

De man had zich onvermogend laten verklaren, nadat hij veroordeeld was wegens geldverduistering ten nadele van de gemeente Dalhem. Na zijn ontslag had hij geen recht op werkloosheidsuitkeringen en hij had zich niet ingeschreven bij het OCMW. Hij weigerde alimentatie te betalen.

Naar de Afrikaanse meisjes

De beklaagde zei dat hij zijn familiale verplichtingen onmogelijk kon nakomen, maar volgens de burgerlijke partij verdiende de man geld in het zwart, dat hij aan Afrikaanse meisjes besteedde.

Het parket had vier maanden cel gevorderd, maar de rechter sprak een zwaardere straf uit.