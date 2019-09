Man moet gerechtsdokter overtuigen geen alcoholprobleem te hebben, maar komt zat aan

MMB - KB - JVN - TVDZM

06 september 2019

11u44

Bron: Eigen berichtgeving 8 Deze week in de politierechtbank Een vijftiger uit Knokke-Heist heeft een levenslang rijverbod gekregen nadat hij erin was geslaagd in beschonken toestand bij de gerechtsdokter te verschijnen. Een vrouw uit Buggenhout zeg niet te begrijpen waarom ze niet slechts 50, maar 115 km/h reed op de Mechelsesteenweg in Dendermonde. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

De rechter legde de 52-jarige inwoner van Knokke-Heist een levenslang rijverbod op, nadat de automobilist rin was geslaagd in beschonken toestand bij de gerechtsdokter te verschijnen. Net die dokter moest oordelen of de vijftiger nog geschikt was om met de wagen te rijden. “Ik drink af en toe een pintje, maar daarom ben ik niet verslaafd”, zegt de man daar zelf over.



De man moest in april al voor de rechter verschijnen nadat hij vorig jaar in mei in schijnbaar dronken toestand een ongeval had veroorzaakt en drie auto’s beschadigde. “Op de plaats van het ongeval hingen camera’s”, stelde de procureur tijdens de vorige zitting in de Brugse politierechtbank. “Op de beelden was te zien hoe de beklaagde naar zijn auto waggelde en zelfs op de grond viel net voor hij wilde instappen.”



S. werd op basis van de beelden vervolgd voor dronken rijden en vluchtmisdrijf. “Ik had net twee hamburgers gegeten en kreeg last van bijwerkingen van mijn maagverkleining”, beweerde hij.



De politierechter besloot een gerechtsdokter aan te stellen, maar daar viel de man al snel door de mand. Hij slaagde er namelijk in om daar in beschonken toestand binnen te komen. Na verder onderzoek kwam de dokter dan ook tot de conclusie dat hij ongeschikt is om te rijden door een alcoholverslaving. De vijftiger zelf blijft dat betwisten. “Ja, ik drink af en toe een pintje. Maar daarom ben ik niet verslaafd”, klonk zijn verweer. Hij kreeg uiteindelijk een boete van 3.200 euro opgelegd, waarvan 2.400 euro effectief en een levenslang rijverbod. (MMB)

Vrouw vlamt met 115 per uur over Mechelsesteenweg: “Kan niet geloven dat ik zo snel ging”

Een 51-jarige vrouw uit Buggenhout stond dinsdagmorgen terecht in de politierechtbank van Dendermonde nadat ze vorig jaar wel erg hard het gaspedaal op de Mechelsesteenweg in Dendermonde had ingedrukt. De vrouw reed maar liefst 115 kilometer per uur waar slechts 50 is toegelaten.

De vrouw is nog altijd enorm verrast dat ze de overtreding begaan heeft op de drukke steenweg. De Mechelsesteenweg staat al jaren bekend als zwart punt, maar het aantal snelheidsovertredingen ligt er ondertussen wel al een pak lager. De vrouw zat op het moment van de overtreding samen met haar dochter in de wagen. “Als ik echt zo snel zou gereden hebben, zou ze mij er zeker over aangesproken hebben. Ik kan echt niet geloven dat ik daar zo snel reed”, klonk het.

De vrouw zelf werd nog nooit eerder veroordeeld en ook politierechter D’hondt was verbaasd over de snelheid. Om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden heeft hij ook de dochter van de vrouw opgeroepen als getuige. De zaak zal verder gezet worden op 8 november. (KBD)

15 dagen rijverbod en 1.600 euro boete voor Kris Van Dijck

Ex-Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) moet zijn auto 15 dagen aan de kant laten staan, nadat hij in juli onder invloed een ongeval veroorzaakte. Naast een rijverbod krijgt hij ook een boete. Aan een alcoholslot ontsnapt hij, oordeelde de rechter maandag in Turnhout.

Kris Van Dijck (N-VA), burgemeester van Dessel, was nog maar een paar weken voorzitter van het Vlaams Parlement toen hij op woensdag 3 juli om 3 uur ‘s nachts onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte. Hij had enkele Duvels gedronken op café en reed op de terugweg met zijn Audi Q5 tegen een tuinomheining en een geparkeerde aanhangwagen. Ruim twee uur na het ongeval legde hij een positieve ademtest af: hij had 1,42 promille in het bloed. Het Openbaar Ministerie vroeg voor Van Dijck een alcoholslot gedurende één jaar.



Dat is automatisch verplicht bij een alcoholpercentage van meer dan 1,80 promille. Mogelijk had ook de N-VA-politicus zoveel promille in het bloed op het moment van het ongeval, maar volgens de rechter is daar geen enkel bewijs voor omdat de de analyse niet meteen na het ongeval is uitgevoerd. Van Dijck krijgt dus wel een boete van 1.600 euro, waarvan de helft effectief, en een rijverbod van 15 dagen.



“Hoewel facultatief, acht de rechtbank een rijverbod op zijn plaats. Alcohol vergroot manifest de kans op ongevallen, wat hier helaas eens te meer bewezen is. De beklaagde mag zich dan ook bijzonder gelukkig prijzen dat het ongeval alleen materiële schade heeft veroorzaakt.” Kris Van Dijck moet ook een schadevergoeding van 1.032 euro betalen. (JVN)

Bestuurder met levenslang rijverbod blaast weer positief

Tijdens een alcoholcontrole afgelopen weekend heeft de politie een dronken bestuurder betrapt met een levenslang rijverbod. De politie kon zijn rijbewijs niet intrekken omdat de man er geen meer had. “De man werd al vier keer betrapt terwijl hij dronken achter het stuur zat”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.



“De laatste keer had hij net zoals deze keer 2,87 promille alcohol in zijn bloed.” Opmerkelijk is dat bij die vorige keer, in april 2019, zijn voertuig in beslag werd genomen op vraag van het parket. Dit had de man blijkbaar niet tegengehouden om een nieuwe wagen aan te kopen. “Ook nu werd zijn nieuw voertuig opnieuw in beslag genomen op vraag van het parket en zal hij het intussen al voor de vijfde keer mogen gaan uitleggen op de politierechtbank.”

In totaal werden er dit weekend 1.050 bestuurders aan de kant gezet en 47 bestuurders betrapt onder invloed van alcohol of drugs. (TVDZM)