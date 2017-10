Man mist bocht en rijdt water in

Jan Van Maele

21u40

1

Jan Van Maele

In de Vaartstraat in het West-Vlaamse Zuienkerke miste even na 20 uur een bestuurder van een terreinwagen een lichte bocht en kwam met zijn voertuig in het water terecht. De bestuurder kon zichzelf uit het ondiepe water redden en raakte op eigen kracht aan wal. Hij kwam er vanaf met een nat pak.