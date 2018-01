Man misbruikt wettelijk aangenomen dochter vanaf haar vijfde, feiten komen pas tien jaar later aan het licht SVM

23u17

Bron: Belga 1 Thinkstock Een man uit Beveren is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf voor jarenlang seksueel misbruik van zijn dochter. Het meisje was niet zijn natuurlijke dochter, maar hij had haar wel wettelijk aangenomen.

Hij misbruikte het meisje van toen ze amper vijf jaar oud was. Pas meer dan tien jaar later -toen het slachtoffer zestien jaar oud was- kwamen de feiten aan het licht.

Het meisje vertelde toen alles aan een leerkracht op school. De man werd daarop aangehouden en verblijft sindsdien in de gevangenis. De beklaagde zelf ontkende een groot deel van de beschuldigingen, maar de rechter acht de feiten bewezen.

Naast de zeven jaar cel is de man voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Daarnaast kreeg hij nog eens een effectieve celstraf van tien maanden wegens partnergeweld. Hij had de moeder van het meisje regelmatig slagen verkocht.