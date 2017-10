Man met vuurwapen en gestolen wagen opgepakt in Schaarbeek

ADN

16u03

Bron: Belga

0

photo_news Archiefbeeld.

De lokale politie Brussel Noord heeft zondagavond in de Koningsstraat een man opgepakt die gewapend bleek en rondreed met een gestolen auto. De man had ook drugs bij en is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket vandaag.