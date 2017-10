Man met stroomstootwapen grijpt vrouw bij borsten in De Schorre: "Al zeker tien soortgelijke aangiftes" hr sander bral

Bron: Eigen berichtgeving 0 Benoit De Freine Archieffoto van het natuurgebied in domein De Schorre. Al een hele zomer lang valt een man met een stroomstootwapen (taser) vrouwen lastig in natuurgebied De Schorre in Boom, gekend van onder andere Tomorrowland en Music for Life.

Eén van de slachtoffers van 32 jaar werd begin september bedreigd toen ze door het park liep. Ze werd bij haar borsten gegrepen en moest onder bedreiging van een taser doen wat de belager beval. Zover kwam het gelukkig niet en de vrouw kon ontkomen. Afgelopen weekend stond ze opnieuw oog in oog met de man in De Schorre en contacteerde ze nogmaals de politie. "Wij nemen de feiten enorm ernstig", klinkt bij politiezone Rupel. "Sinds juli zijn er al zeker tien soortgelijke aangiftes gedaan. De politie houdt De Schorre in het oog."