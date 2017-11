Man met rijverbod die 9 fietsers aanreed en vluchtmisdrijf pleegde: "Ik kan me niet veel herinneren" mvdb

12u27

Bron: Belga 0 Jimmy De Schrijver De 31-jarige Jan F. uit Opglabbeek staat voor de politierechtbank van Beringen terecht voor een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf waarbij negen fietsers van de weg werden gemaaid.

De feiten dateren van 5 april 2016. Jan F. zat toen onder invloed van vloeibare xtc achter het stuur en reed in de Buskruitstraat in Lommel negen fietsers aan.

Na de klap reed hij door. Hij was vergezeld van zijn toenmalige vriendin, die donderdag ook terechtstond. "Ik kan me niet veel meer herinneren van de aanrijding", was de uitleg van de dertiger. "Ik besefte toen niet hoe ernstig de klap was. De dag erna zag ik tv-beelden. Hij zei dat we toen niet konden stoppen", verklaarde de vrouw.

De fietstocht van negen mannen uit de regio Bocholt, Neerpelt, Overpelt en Lommel eindigde in een drama. Jan F. reed ondanks een rijverbod vol op de groep fietsers in. Het betrokken voertuig liep schade op en verloor onder meer een bumper en nummerplaat. Een van de negen fietsers verkeerde een tijdje in levensgevaar. In totaal vielen er drie zwaar- en vier lichtgewonden.