Man met mes die zich verschanst had in Sint-Pieters-Woluwe, heeft zich overgegeven

29 januari 2019

17u15

Bron: Belga 0 De man die zich deze namiddag met een mes verschanst had in een dierenartsenpraktijk in Sint-Pieters-Woluwe, heeft zich rond 16 uur overgegeven. Dat meldt het Brusselse parket. De aanleiding van het incident zouden relationele problemen zijn.

De 29-jarige man had zich kort na de middag verschanst in de kelder van de dierenartsenpraktijk. Hij hield niemand gegijzeld en stelde geen eisen, maar was wel gewapend met een mes.

“De speciale eenheden zijn ter plaatse gekomen en zijn de onderhandelingen gestart”, zegt de parketwoordvoerster. “Rond 16 uur heeft de man zich zonder verdere incidenten overgegeven aan de politiediensten. Aangezien hij verward overkomt, wordt de zogenaamde ‘NIXON-procedure’ opgestart. De man zal onderzocht worden door een psychiater die zal oordelen of aan de voorwaarden voor een gedwongen opname voldaan is.”

De aanleiding van het incident zouden relationele problemen zijn, maar dat is vooralsnog niet verder bevestigd, aldus nog het parket.