Man met liefdesverdriet belt meermaals ambulance om "hartprobleem" kv

30 januari 2018

16u48

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 44-jarige man uit Berchem veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, omdat hij de hulpdiensten belaagd had met nutteloze oproepen en zich agressief gedragen had tegenover een ambulancier.

De beklaagde had liefdesverdriet, nadat zijn huwelijk op de klippen was gelopen. Tussen november 2016 en februari 2017 had hij herhaaldelijk naar de hulpdiensten gebeld, al dan niet onder invloed. Vaak dacht hij dat hij een hartprobleem had.

Toen de hulpdiensten hem op 4 januari 2017 mee naar het ziekenhuis wilden nemen, was hij verbaal agressief geworden. Hij had zijn gsm tegen de borst van een ambulancier gegooid. De politie werd erbij geroepen, maar ook zij kreeg de beklaagde niet gekalmeerd. Hij weigerde met de ambulanciers mee te gaan, waarna ze zonder hem vertrokken.

Even later had de veertiger opnieuw naar de hulpdiensten gebeld. Dezelfde ambulanciers waren opnieuw met de politie ter plaatse gekomen en dan had de beklaagde zich wel rustig en medewerkend opgesteld.

De rechtbank vond zijn emotionele problemen en liefdesverdriet geen excuus voor de aanhoudende overlast die hij veroorzaakt had. Hij werd in augustus 2017 al veroordeeld voor slagen en verwondingen, bedreigingen en belaging.

De beklaagde had aangevoerd dat het intussen op emotioneel en psychisch vlak beter met hem gaat. De rechtbank besloot hem daarom een werkstraf op te leggen.