Man met dubbelleven bekent moord met wijnfles "maar met die brand heb ik niets te maken" Ex-vrouw vernam jarenlange buitenechtelijke relatie pas na overlijden Mia Verschueren Birger Vandael

16 maart 2018

10u53

Jan R. (54) is vanochtend door de correctionele rechtbank van Hasselt verhoord over de moord op Mia Verschueren (52) uit Sint-Truiden. Met die vrouw had hij zes jaar een relatie, die hij nauwkeurig verborgen hield voor zijn vrouw. "Er was afgesproken dat ik die 17de februari 2015 bij haar zou intrekken, maar dat wou ik eigenlijk niet. Toen ze mijn kinderen beledigde, sloegen de stoppen door en sloeg ik haar neer met een fles wijn", bekende hij.

Uit de eerste zitting in de moordzaak bleek al dat de man uit Tielt-Winge zijn dubbelleven heel nauwkeurig aanpakte. Zijn ex-vrouw, waarmee hij 24 jaar getrouwd was, wist immers niets over de relatie die hij had met Mia. “Pas toen de politie aan de deur stond voor een huiszoeking, vernam ik dat hij een buitenechtelijke relatie had. De rest moest ik in de krant lezen.", verklaarde de ex-echtgenote van Jan R. De rechtbank hoorde vandaag hoe duidelijk georganiseerd hij te werk ging.

Twee telefoons

De verdediging van de burgerlijke partij las een brief voor van Mia die bedoeld was voor de toenmalige vrouw van Jan. “Ik ben al sinds 1 februari 2009 de vriendin van Jan. We hebben elkaar online ontmoet en zien elkaar minstens twee keer per week. Samen gingen we naar de Efteling, de Ardennen, de zee en Gouda. Jan wou bij mij komen wonen wanneer zijn zonen achttien zouden zijn, maar liever blijft hij blijkbaar van twee walletjes eten. Hij had twee telefoons zodat hij me kon blijven bellen en sms’en”, klonk het in de rechtszaal. De brief zou nooit bij de vrouw belanden, hoewel Mia daar regelmatig mee dreigde.

Jan had bij aanvang van de zitting al bevestigd dat Mia die dag hoopte dat hij eindelijk bij haar zou intrekken. “Ik probeerde haar te overtuigen door te zeggen dat ik niet zonder mijn kinderen kon. We gingen wandelen, maar de discussie bleef voortgaan. Op een gegeven moment wou ik gewoon naar huis. Toen sprong ze kwaad recht, nam ze een fles wijn vast en beledigde mijn familie. Ik heb haar bij haar nek genomen, nam de fles en sloeg. Er was overal bloed. Ik zocht nog wel naar een hartslag, maar er zat geen leven meer in haar. Daarna ben ik in paniek geslagen en heb ik alles gedaan om het op een ongeluk te laten lijken. Met de brand heb ik niets te maken. Anders had ik het vuur wel gedoofd, ik wou niet dat er nog mensen in gevaar zouden komen.”

Het is verschrikkelijk wat ik gedaan heb en ik heb haar nooit dood gewild Beklaagde Jan R.

"Veel meer avontuurtjes"

Jan had naar eigen zeggen het heel zwaar met wat hij had gedaan. “Ik vertel mijn kinderen altijd dat ze eerlijk moeten zijn... Het is verschrikkelijk wat ik gedaan heb en ik heb haar nooit dood gewild. Ik kan dat niet goed praten en had eerlijk moeten zijn.” De advocaat van de burgerlijke partij had zijn twijfels daarover. “Deze man liegt al jaren en blijft het vandaag tot in de rechtbank doen. Hij had nog veel meer avontuurtjes. Aan één vrouw vertelde hij dat Mia mogelijk zelfmoord had gepleegd. Hij loog over prostaatkanker, verzon erectieproblemen en ontkent de brand. Het vuur is dus vanzelf ontstaan, een deus ex machina?” De advocaat vroeg dan ook aan Jan om “eindelijk zijn verantwoordelijkheid te nemen.”

Hij wees naar de zoon van het slachtoffer, die geëmotioneerd het hele verhaal aanhoorde. Voor hem vraagt hij een morele schadevergoeding van 20.000 euro en een materiële schadevergoeding van 1 euro.