Man met 28 cm lang mes roept "Allahu Akbar" in trein

Een 43-jarige man die maandag op een trein in Brussel-Zuid "Allahu Akbar" riep en dreigende taal uitsloeg, is opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij wordt verdacht van deelname aan de activiteit van een terroristische groep en het dragen van een als wapen gebruikt voorwerp. De Brusselse raadkamer heeft vandaag zijn aanhouding met een maand verlengd. Dat meldt het Brusselse parket.

De feiten vonden maandagochtend rond 7.25 uur plaats, in de wagon van een trein in het station Brussel-Zuid. Daar riep de 43-jarige A.B. plots "Allahu Akbar" en vervolgens: "Ze hebben jullie gemist, maar wij gaan jullie niet missen, wij gaan jullie allemaal doden."

De spoorwegpolitie werd verwittigd en die pakte de man op toen hij in Brussel-Zuid de trein verliet. Hij bleek in zijn broeksriem een keukenmes te dragen, dat in beslag werd genomen. De man had dat mes niet bovengehaald, aldus de woordvoerder. Volgens RTL-TVI ging het om een mes van 28 centimeter.

Vandaag is de 41-jarige man voor de Brusselse raadkamer verschenen. Die heeft zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd. Hij werd in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie en het bezit van een verboden wapen.

Volgens het parket had A.B. al verschillende correctionele veroordelingen opgelopen, onder meer voor drugsfeiten.