Man met 1.93 promille tegen verbalisanten: "Geen probleem, ik ken de politierechter, die is mild voor mij" Deze week in de politierechtbank KBD - JHM

08 juni 2018

11u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook deze week trokken onze regiojournalisten naar de verkeersrechtbanken en stootten er op markante zaken, zoals: een Zelenaar die op een nat wegdek met 170 km per uur scheurde waar waar slechts 70 is toegelaten. Hij deed dat om eens testen om te zien wat zijn wagen kon. Of een zaakvoerder uit Koekelare die met 1.93 promille laconiek aan de verbalisanten verklaarde: "Ik ken de politierechter. Die is mild voor mij." En een net uitgedoste reciviste die in Koksijde opnieuw dronken achter het stuur werd betrapt en in tranen uitbarstte toen ze te horen kreeg dat ze twee maanden een enkelband moest dragen.

"Toch geen nieuwe opstoot van 'Johnnyisme' in Zele op komst?"

Zelenaar Yunes S. stond deze week terecht voor een zware snelheidsovertreding in Zele. Op 5 november 2017 werd hij achtervolgd door de politie waarbij snelheden van 170 kilometer per uur werden gehaald waar slechts 70 kilometer per uur was toegelaten.

"Er komt toch niet opnieuw een opstoot van 'Johnnyisme' in Zele?", vroeg politierechter Peter D'hondt zich af. Enkele jaren geleden heerste daar namelijk een grote raceproblematiek.Naast de hoge snelheid negeerde de man ook elke voorrang van rechts en was het wegdek nat door de hevige regenval die dag. De politie kon hem uiteindelijk toch onderscheppen. Toen verklaarde hij dat hij van een trouwfeest kwam en de wagen eens wou testen om te zien wat hij kon. De zware snelheidsovertreding leverde hem een boete op van 2.000 euro. Ook zijn rijbewijs is hij vier maanden kwijt en hij zal alle examens opnieuw moeten afleggen. "Vertel in Zele maar verder welke straf je hebt gekregen", besloot politierechter D'hondt zijn vonnis. (KBD)

Dronken man tegen politie: "Ik ken de politierechter, die is mild"

De politierechter in Veurne gaf deze week een zaakvoerder uit Koekelare meteen het woord om hem een prangende vraag te stellen.

Nadat L.V. in augustus vorig jaar betrapt was met 1.93 promille in zijn bloed sprak de man immers laconiek tot de politie: "geen probleem voor mij, ik ken de politierechter in Veurne. Die is mild voor mij." Hij liet L.V. meteen rechtstaan. "Wel, ik ben benieuwd want ik ken u niet en heb u nog nooit gezien.

Wel, ik ben benieuwd want ik ken u niet en heb u nog nooit gezien. Politierechter tegen L.V. uit Koekelare

"Waarom zei u dan zoiets?" wilde hij weten. L.V. ontkende. "De politie heeft dat verkeerd verstaan. Ik heb dat zeker niet gezegd, maar misschien een passagier in mijn wagen. We waren op de terugweg van een feest in Koekelare. Ik zou wel graag mijn rijbewijs houden." Waarop de politierechter: "Ah, het is dus weer de politie die het verkeerd begreep. Wel, zeg dan maar tegen uw passagier dat ik 1 maal mild ben maar geen tweede maal. En u bent al eens betrapt op rijden onder invloed." L.V. kreeg nu 3.400 euro boete en 60 dagen rijverbod. (JHM)

Rechter: "Nee, enkelband is niet modieus, wel nodig"

Een net uitgedoste dame is bij de politierechter in Veurne in tranen uitgebarsten toen ze te horen kreeg dat ze twee maanden een enkelband moest dragen. H.D. moest eerder al eens een verkeerscursus volgen omdat ze onder invloed had gereden. Binnen de drie jaar werd ze echter opnieuw betrapt, deze keer in Koksijde.

Toen had ze ongeveer één promille in haar bloed. "Ik kwam van de koksopleiding en nadien hadden we nog twee glazen cava, een glas champagne en een shotje gedronken. Ik dacht écht dat ik onder de limiet zou zitten", sprak ze. De rechter kon er niet om lachen. "Of ik laat u onderzoeken op een alcoholprobleem, of ik geloof u, maar dan leg ik u huisarrest op. Elektronisch toezicht dus."

H.D. reageerde verbouwereerd en barstte in tranen uit. "Een enkelband? Dat is toch zichtbaar?" snikte ze. "Dat het niet modieus is, weet ik ook, maar het is nodig", repliceerde de rechter. Ze kreeg 2 maanden enkelband, 800 euro boete en 4 maanden rijverbod. (JHM)

Auto op sporen geparkeerd: 35 dagen rijverbod

Geert D.N. uit Wichelen moet zijn wagen 35 dagen langs de kant laten staan. Bovendien kreeg hij van de politierechter in Dendermonde een boete van 1.600 euro, waarvan een klein deel met uitstel.

Hij had zich op 29 november vorig jaar van afslag vergist en belandde op de treinsporen aan de Paepestraat. De man, met bijna 2 promille in het bloed (zo'n 10 glazen), werd verblind door de lichten van de tegenligger en sloeg te vroeg af. "Hij heeft daar de schrik van zijn leven gehad, en heeft zijn lesje echt wel geleerd", aldus zijn advocaat. Blijkbaar is het niet de eerste keer dat op die locatie bestuurders hun wagen op de sporen parkeren. Politierechter Peter D'hondt herinnerde zich uit het verleden dat hij daar nog bestuurders voor veroordeelde. D.N. (KBD)

Man rijdt met meer dan drie promille in weide met wagen

Geert D.B. moest deze week al voor de tweede keer dit jaar voor de politierechtbank in Aalst verschijnen. Dit keer had de 45-jarige man onder invloed van alcohol zijn wagen geparkeerd in een weide.

De man had maar liefst 3,73 promille alcohol in zijn bloed. Nadat hij in de weide terechtkwam, stapte hij uit zijn wagen en verstopte hij zich in een nabijgelegen gebouw. Een getuige merkte hem echter op waardoor de beklaagde snel gevonden werd. "Ik heb mij intussen laten behandelen en drink niet meer", aldus D.B. "Ik zal hier ook nooit meer staan in de toekomst, het is genoeg geweest." Omdat het niet de eerste keer was kreeg de man wel een geldboete van 3.200 euro waarvan het grootste deel met uitstel. Zijn rijbewijs moet hij drie maanden inleveren en hij moet alle examens opnieuw afleggen om te mogen rijden. (KBD)