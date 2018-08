Man lost verschillende schoten en verschanst zich in woning in Awans Redactie

08 augustus 2018

20u35

Bron: Belga 2 Een 68-jarige man heeft deze avond twee schoten gelost en zich daarna alleen in zijn woning verschanst in Awans, in de provincie Luik. Dat meldt waarnemend burgemeester van Awans Catherine Streel, die zo berichten van RTL Info en Sudpresse bevestigt. Speciale eenheden van de politie zijn ter plaatse gegaan om met de man in gesprek te gaan.

Volgens de burgemeester bevindt de man zich momenteel in een echtscheiding. De kranten van Sudpresse schrijven dat een bemiddeling in het kader van die scheiding deze ochtend niet goed was uitgedraaid voor de man.

Tot nu toe raakte niemand bij het incident gewond.