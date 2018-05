Man lost schot in Brussel-Zuid: verdachte geïdentificeerd Getuige zag hoe man wapen trok na een ruzie met drie anderen Tommy Thijs kv - mvdb

09 mei 2018

17u37

Bron: eigen berichtgeving, Belga, VTM Nieuws - VRT 1304 De politie heeft twee perrons van het treinstation Brussel-Zuid rond 17 uur ontruimd na een interventie, wat voor paniek zorgde. Getuigen spraken van een "luide knal" en een mogelijk schietincident. Dat laatste werd na analyse van camerabeelden bevestigd. Het station is ondertussen opnieuw open. Intussen is de man geïdentificeerd, maar nog altijd spoorloos. "In het belang van het onderzoek leggen we momenteel geen verklaringen af", klinkt het bij het parket.

"De politie kreeg een melding binnen dat een persoon binnen het station geschoten zou hebben. Mensen zouden iemand gezien hebben met een revolver", zegt de woordvoerster van de lokale politie. "In het station was een klap of een schot te horen, waarna een grote groep mensen in paniek begon weg te lopen." Bij het tumult raakte één persoon gewond.

De politie zette de omgeving af en kwam massaal ter plaatse. Ook een helikopter cirkelde boven het stationsgebouw. Maar ter plaatse kon de politie voorlopig geen verdachten aantreffen en werden ook geen gewonden aangetroffen. Een eerste onderzoek leek uit te wijzen dat iemand een voetzoeker had laten ontploffen, maar zowel politie als parket maakten melding van getuigen die één of twee personen met een vuurwapen hadden gezien.

Schot

Uit camerabeelden blijkt dat even na 17 uur een verdachte in het station één schot gelost heeft, gericht naar de grond. De verdachte heeft het station verlaten en de vlucht genomen. Na het lossen van dit schot hebben verschillende mensen in paniek het station verlaten, zo deelt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het Brusselse parket, mee. "Op het eerste gezicht is er niets dat in de richting van terrorisme wijst", zegt Van Wymersch aan VTM NIEUWS.

De kogelhuls werd teruggevonden, een perimeter werd ingesteld, de spoorwegpolitie voerde het onderzoek. Het labo kwam ter plaatse, net zoals een ballistisch expert. Er geraakte niemand gewond door het schot dat werd afgevuurd.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is de identiteit van de verdachte inmiddels bekend. Hij wordt actief actief opgespoord, zijn motieven zijn niet gekend.

Een omstander verklaarde aan pers ter plaatse dat hij de man met zijn smartphone heeft gefilmd. Een andere getuige zag hoe vier mensen ruziemaakten, waarop één van hen een vuurwapen trok en een schot naar de grond afvuurde.

Vertragingen

"Het station ging rond 17.45 uur weer open, er werd nog niemand gearresteerd maar er loopt een onderzoek", zegt de politie nog. Perron 9 en 10 waren een tijd lang afgesloten vor spooronderzoek. Door het schieticident werd het treinverkeer op vraag van de veiligheidsdiensten onderbroken op verschillende sporen. Omstreeks 19 uur werden de treinen uit Brussel-Zuid richting Gent, Denderleeuw en Charleroi gedurende ongeveer een kwartier tegengehouden, eveneens op vraag van de politie. De treinen rijden sinds 19.20 uur opnieuw, maar er zijn ernstige gevolgvertragingen.

