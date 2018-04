Man loopt brandwonden op bij zware tuinhuisbrand Bart Boterman

19 april 2018

17u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een man uit de Stationsstraat in Zandvoorde bij Oostende is deze namiddag gewond geraakt bij een zware tuinhuisbrand. De zwarte rookpluim was tot kilometers ver te zien.

Het slachtoffer was rond 16 uur bezig in zijn tuinhuis met een grasmachine. Toen hij een bidon benzine wilde openen, zou er meteen een steekvlam zijn ontstaan. Het tuinhuis stond in geen tijd volledig in lichterlaaie en de man liep ernstige brandwonden op aan de handen. Toen de brandweer aankwam, was het tuinhuis al volledig opgebrand. Een groot deel van de aanpalende haag stond wel nog in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle en deed de nodige nablussing. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Lees ook: Tuinhuisbrand loopt uit de hand