Man leent wagen van moeder van makker, veroorzaakt schade aan auto en... betaalt terug met zware agressie

ADN

16 juni 2018

16u13

Bron: Belga

0

In Fléron (provincie Luik) heeft een man de moeder van een vriend zwaar toegetakeld met een ijzeren staaf. Aanleiding van het incident was een geschil over schade aan de auto die de man geleend had. Dat meldt het parket van Luik vandaag.