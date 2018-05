Man laat auto van ex in brand steken uit wraak kv

09 mei 2018

15u59

Bron: Belga 0 Drie Tongenaren die in de nacht van 9 december een geparkeerde auto aan een bejaardentehuis in brand staken riskeren gevangenisstraffen van zeven tot twaalf maanden. De feiten kaderden in een wraakactie van een gescheiden man die zijn kinderen al een aantal jaar niet meer mocht zien van zijn voormalige partner en haar nieuwe vriend. De procureur noemde de man en zijn handlanger een gevaar voor de maatschappij die geen rekening hielden met de mogelijke gevolgen indien de auto zou ontploffen voor het woonzorgcentrum.

De 37-jarige Tongenaar lag al geruime tijd overhoop met zijn ex en haar nieuwe vriend. De man verhuisde uiteindelijk om van de pesterijen verlost te zijn maar de nieuwe partner van zijn ex bleef hem opzoeken. Dat frustreerde de beklaagde zo erg dat hij aan een drugsverslaafde 43-jarige Tongenaar op 11 november vroeg om de banden van de auto van zijn ex lek te gaan steken. Hiervoor kreeg de bandenprikker twintig euro.

Een maand later vroeg de ex-vriend opnieuw om de banden kapot te steken en de auto te bekrassen. De bandensteker, die onder invloed was, nam die nacht een vriendin mee en stak niet alleen de achterbanden lek maar gooide ook een venster van de auto in. Samen met zijn vriendin spoot hij brandversnellers in de wagen en stak die aan toen die geparkeerd stond tegenover het bejaardentehuis. De opdrachtgever stond in de buurt opgesteld en keek toe hoe de auto door de vlammen verteerd werd.

"Hij wilde zijn opdrachtgever laten zien dat hij meer kon dan die kleine klusjes. Hij wilde een groot vuur hebben en creëerde daardoor een gevaarlijke situatie", zei de procureur vandaag. "Voor hetzelfde geld was de auto ontploft en waren de huizen beschadigd. Hij en zijn opdrachtgever zijn een groot gevaar voor de maatschappij." Sinds de brandstichting zit de bandensteker in de gevangenis.

Vonnis op 6 juni.