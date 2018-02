Man kruipt ongemerkt bij partner van vriend in bed en betast haar TTR

05 februari 2018

16u14

Bron: Belg 1 Een Tibetaan uit Oostende heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden wegens aanranding van de eerbaarheid. Het slachtoffer lag op het moment van de feiten in bed en dacht aanvankelijk dat ze door haar partner betast werd, maar het bleek om een vriend van hem te gaan. Het Openbaar Ministerie vorderde 10 maanden gevangenisstraf met uitstel.

Op 7 oktober 2016 ontving L.D. een bevriend koppel op zijn appartement in Oostende. Het drietal dronk samen een aanzienlijke hoeveelheid bier. In de loop van de nacht keerde het slachtoffer terug naar haar eigen appartement in hetzelfde gebouw, gevolgd door de beklaagde.

L.D. kroop bij de vriendin van zijn kameraad in bed en begon haar borsten en vagina te strelen. Het slachtoffer werd wakker, maar had niet onmiddellijk in de gaten dat ze niet door haar eigen partner betast werd. Uiteindelijk sloeg de vrouw alarm, waarop L.D. op de vlucht sloeg. De vriend van het slachtoffer, die lag te slapen op de zetel, deelde rake klappen uit aan de beklaagde.

L.D. zat na de feiten drie dagen in voorhechtenis. "Mijn cliënt betwist de aanranding niet, maar van verkrachting was absoluut geen sprake. Dat is toch een heel belangrijk onderscheid", aldus meester Jonas Bel. De verdediging vroeg om opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechtbank doet op 5 maart uitspraak.