Man kritiek na vechtpartij in Antwerpen, verdachte aangehouden voor poging doodslag TMA

17u12

Bron: Belga 0 Belga Bij een vechtpartij in de Duinstraat in Antwerpen is een 49-jarige man uit Mechelen zaterdag levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie pakte een verdachte op, die door de onderzoeksrechter werd aangehouden voor poging tot doodslag en diefstal.

De twee kregen zaterdagmorgen ruzie in een nabijgelegen café. De discussie mondde uit in een vechtpartij, waarbij het slachtoffer een zware hoofdwonde opliep. De politie arresteerde een verdachte, een 33-jarige Belg die geboren werd in Gambia. Hij had na de schermutseling ook de gsm van het slachtoffer meegenomen. De politie pakte ook nog een tweede verdachte op, maar hij mocht beschikken na verhoor. De man was niet betrokken bij de slagen.



De precieze omstandigheden van de vechtpartij worden volgens het parket nog onderzocht. Het slachtoffer verkeert zondag nog altijd in kritieke toestand.