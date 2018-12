Man kritiek na val in kanaal in Brussel HA

30 december 2018

08u52

Bron: RTL Info 0 Een man van in de veertig verkeert in levensgevaar nadat hij afgelopen nacht in Brussel in het kanaal terechtkwam.

Volgens de brandweer kwam het slachtoffer per ongeluk in het water langs de Koolmijnenkaai terecht. Het ongeval gebeurde rond 1.10 uur afgelopen nacht. Duikers van de brandweer troffen de man bewusteloos aan en haalden hem uit het water. De drenkeling werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis Sint-Jan gebracht. Hij verkeert in kritieke toestand.