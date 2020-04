Man kritiek na brandstichting in Namen NLA

12 april 2020

20u08

Bron: Belga 1 Een man uit Namen verkeert in kritieke toestand na een brand in zijn woonst. Volgens het parket werd het vuur aangestoken. Er loopt een onderzoek.

De feiten speelden zich vandaag af in een woning aan de avenue de Stassart. De brandweer werd omstreeks 1 uur 's nachts opgeroepen. De bewoner had veel rook ingeademd en verkeerde in zorgwekkende toestand. Zijn partner bleef ongedeerd.

Het parket vermoedt dat de huurder of zijn partner de brand hebben aangestoken. Er is een expert aangesteld.