Man krijgt zware klappen in Ieper: slachtoffer vecht nog steeds voor zijn leven

28 augustus 2018

13u34

Bron: Belga 2 Afgelopen weekend heeft een zware vechtpartij plaatsgevonden in het centrum van Ieper. Na een discussie op café deelde een jongeman van 18 jaar rake klappen uit aan vier slachtoffers. Eén man raakte zwaargewond. Volgens het parket van Ieper is zijn toestand nog altijd kritiek. Een verdachte blijft aangehouden.

Op de Vismarkt, een bekende uitgaansbuurt in Ieper, werd afgelopen vrijdag zwaar gevochten. Bij een banale woordenwisseling op café kwam het tot een discussie tussen enkele aanwezigen, die buiten op het plein met elkaar op de vuist gingen. Hierbij raakten verschillende personen gewond. Twee betrokkenen liepen ernstige letsels op, de toestand van een van hen is nog steeds kritiek volgens het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

De twee andere slachtoffers die zich hebben gemeld, hielden er lichte verwondingen aan over. De politie arresteerde vrijdag na de vechtpartij een verdachte. Hij is gisteren voor de onderzoeksrechter verschenen en blijft voorlopig aangehouden. Het gaat om een jongeman van 18 jaar uit Menen die geen onbekende is voor het gerecht.

De Vismarkt in Ieper is een bekende uitgaansplek waar wel vaker wordt gevochten, zo bevestigt hoofdcommissaris Luc Deryckere van politiezone Arro Ieper. "In Ieper hangen heel wat camera's, dit helpt ons om bij incidenten na te gaan wat er precies gebeurd is. Ook op de Vismarkt hangen enkele camera's. Aan de hand van die beelden kunnen we nu nagaan wat er precies gebeurd is."