Man krijgt werkstraf voor belaging ex maar is ondertussen opnieuw samen met slachtoffer Redactie

18 april 2018

14u35

Bron: belga 0 J. V. uit Wevelgem heeft een werkstraf van 70 uur gekregen van de rechtbank van Kortrijk voor belaging van zijn ex. De man viel zijn ex-partner herhaaldelijk lastig nadat de relatie was beëindigd. Hij heeft ondertussen echter opnieuw een relatie met het slachtoffer.

Na 4 jaar besloot de vriendin van J. V. een einde te maken aan de relatie en verbrak ze alle contact. Dit kon de man moeilijk verkroppen en hij begon de vrouw lastig te vallen: bedreigende sms'jes, bonken op de voordeur, hij klom zelfs via het dakraam naar binnen.

Ondertussen is de liefde tussen J. V. en zijn ex-partner weer opgeflakkerd. De voormalige ex-partner schreef in een brief aan de advocaat dat ze elkaar opnieuw gevonden hebben. Want volgens de vrouw maakt iedereen wel eens fouten.

De rechter legde hem een werkstraf van 70 uur op.