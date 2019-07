Man krijgt thermische schok tijdens zwempartij in kanaal, lichaam teruggevonden onder brug in Tubeke ADN

24 juli 2019

14u13

Bron: Belga 0 Gisterenavond is in Oostkerk, een deelgemeente van Tubeke, het lichaam van een verdronken man teruggevonden. Dat is vandaag vernomen bij de Waals-Brabantse hulpverleningszone.

De man was aan het zwemmen in het kanaal Charleroi-Brussel en kreeg een thermische shock, die in de hand werd gewerkt door de felle hitte. Het hele gebeuren werd gefilmd door een schipper. Het lichaam werd uiteindelijk rond 19 uur onder een brug in Oostkerk gevonden. De gerechtelijke autoriteiten konden vandaag nog niets zeggen over de leeftijd en de afkomst van het slachtoffer.