Man krijgt messteek in been in Antwerpen: dader spoorloos PLA TT

19 februari 2019

12u46

Bron: Eigen berichtgeving 5 Aan de Blancefloerlaan op de Antwerpse Linkeroever vond deze middag een zwaar geval van geweld plaats. In eerste instantie was er sprake van mogelijke verkeersagressie, maar de omstandigheden zijn onduidelijk, zegt de politie, die het incident onderzoekt. Eén betrokkene raakte ernstig gewond nadat hij een messteek in zijn been kreeg.

Volgens de eerste berichten ontstond er een ruzie na een verkeersongeval aan de Blancefloerlaan op Linkeroever, maar dat kon nog niet bevestigd worden. De politie bevestigt dat het slachtoffer, een veertigjarige man, een messteek in het been heeft gekregen. Vermoedelijk werd hij gestoken met een keukenmes. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Leden van het Antwerpse snelleresponsteam SRT kwamen meteen na het incident ter plaatse en gingen op zoek naar de andere betrokkene in een leegstaand appartementencomplex. Dat werd appartement voor appartement uitgekamd, maar uiteindelijk kon de politie niemand aantreffen. Politiewoordvoerder Willem Migom: “We zijn op zoek naar een andere verdachte van de agressie. Wij kijken daarvoor ook de politiecamera’s na.”

Intussen is het labo aangekomen voor sporenonderzoek. Het busverkeer wordt omgeleid, trams blijven wel hun normale traject volgen.

Getuigen

Twee werknemers van de firma Sign waren in de buurt bezig met bewegwijzering op het moment van de feiten. “We hadden net onze middagpauze en zaten in de camionette te lunchen. Aan de overkant van de straat zat een Afrikaanse man met een rugzak tussen twee geparkeerde wagens. Hij zat op zijn hielen. ‘Wat doet die daar?’, zegden wij nog tegen elkaar. Even later kwam een blanke jongeman in joggingbroek voorbij gewandeld. Hij was ter hoogte van de man die tussen de auto’s zat. Even keek hij opzij en spurtte dan hard weg. De Afrikaanse man liep achter hem aan. Dan verdwenen zij achter de hoek en waren zij uit ons zicht.”