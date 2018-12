Man krijgt jaar cel omdat hij klant afperste van escortdame met wie hij bevriend was KVDS

Bron: Belga 0 Een 37-jarige man uit Sint-Truiden is door de rechtbank veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij een klant afperste van een vriendin die als escortdame werkte. Van de man werd 7.300 euro verbeurdverklaard. De beklaagde gaf toe dat hij tweemaal met het slachtoffer had afgesproken, maar ontkende dat hij effectief geld kreeg.

In mei 2016 werd de vriendin van de beklaagde verhoord in het kader van een ander onderzoek, maar ze vertelde toen dat haar vriend twee van haar klanten afperste.

Stadspark

Met een van die klanten sprak hij een keer in het stadspark van Sint-Truiden af, waar 1.000 euro overhandigd werd. Een tweede keer sprak hij met dezelfde klant af dat er nog eens 6.000 euro onder een bepaalde steen gelegd moest worden in Velm (Sint-Truiden). “Het is wel heel toevallig dat die steen dichtbij het huis van de broer van beklaagde lag. Vanuit zijn woning was de steen zichtbaar”, aldus de openbare aanklager.





“Mijn vriendin moest die kerel op een bizarre manier bevredigen, door een namaakdildo voor te binden. Ik vond dat vies en ik wilde hem duidelijk maken dat hij daarmee moest stoppen”, legde de beklaagde uit, die momenteel een enkelband draagt. Hij dreigde de vrouw van het slachtoffer te vertellen over zijn escortbezoeken en zette zijn eis kracht bij door filmpjes en foto's te tonen.

In 2015 werd hij door het Antwerpse hof van beroep al eens veroordeeld tot drie jaar cel voor gelijkaardige feiten.