Man krijgt 17 jaar voor neersteken van echtgenote: "Mijn dochter zal moeten opgroeien zonder ouders" Jeffrey Dujardin

19 juni 2018

09u47

In de zaak rond de moord op Cathérine A. (30) heeft de dader Abdel Z. 17 jaar gekregen voor doodslag, een bevestiging van de strafmaat in eerste aanleg. Het hof oordeelde dat er geen voorbedachte rade was.

De advocaat van Abdel Z. was tevreden. "Over de strafmaat moest ik me niet veel zorgen maken", zegt Filip Van Hende. Abdel Z. kreeg in eerste aanleg 17 jaar voor doodslag, maar het parket ging in beroep. Het zette op het grievenformulier evenwel geen kruisje naast 'strafmaat'.

"Het openbaar ministerie was beroep vergeten aantekenen tegen de strafmaat", klinkt het bij Van Hende. "Hoe dan ook doet het deugd dat het hof ook de voorbedachte rade niet bewezen achtte."

De dader gaf tijdens de behandeling toe dat hij verkeerd was. "We hadden veel gedronken en ook drugs genomen. Door mijn schuld is ze weg en zal mijn dochter opgroeien zonder ouders."

Neergestoken met koksmes

Op zaterdag 13 juni 2015 hoorden de bewoners van het appartementsgebouw in de Baarledorpstraat in Drongen 's morgens plots het gehuil van de toen vijf jaar oude Ranya. Abdel Z., haar vader, woonde er samen met Cathérine A. en hun dochter. Rond vier uur ontstond er ruzie tussen het koppel. De man greep een koksmes uit de keuken en doodde zijn vrouw met verschillende messteken, om uiteindelijk haar keel over te snijden. Het dochtertje was getuige van de vechtpartij en krijste volgens de overbuurvrouw onophoudelijk 'papa'.

Na hij zijn vrouw dood achterliet, probeerde de man zichzelf van het leven te beroven en sneed hij zichzelf in de keel. "Hij ging gaan liggen naast het slachtoffer en legde nog een dekentje over zich heen", zegt de procureur-generaal die 24 jaar vorderde voor moord. "Voor mij staat de voorberadenheid vast, hij belde nog met zijn broer waarin hij duidelijk zei: 'Ik ben op haar aan het slaan, ik ga haar vermoorden'. De broer reed nog snel richting de ruzie, maar was te laat. Cathérine stierf op een gruwelijke manier", zegt de procureur-generaal. Voor hij zichzelf sneed, slaagde Abdel Z. er ook nog in om zijn gsm te verstoppen.

Geen voorbedachte rade

Zijn advocaat, Filip Van Hende, geloofde niet in die voorbedachtheid. "We zijn hier aan het oordelen over tien minuten, zo lang duurde die vechtpartij. Te kort voor een voorbedachtheid." Een uit de hand gelopen ruzie zou de oorzaak zijn van dit alles. "Er was sprake van jaloezie", zegt zijn advocaat. "Ze leefden dicht bij elkaar, er was sprake van achterdocht. Dit alles samen met de drugs en alcohol was een slechte combinatie."

Abdel Z. had een handgeschreven betoog tijdens de behandeling van de zaak, waarbij hij zijn spijt betuigde. "Mijn straf is de pijn die ik heb, door mij is er een groot gemis bij haar familie en zal mijn dochter moeten opgroeien zonder ouders."