Man krijgt 12 jaar cel voor seksueel misbruik: dochter moest lingerie showen op hoge hakken

Een 41-jarige man uit Deurne is vandaag veroordeeld tot twaalf jaar cel. De correctionele rechtbank van Antwerpen achtte het bewezen dat hij zijn dochter zes jaar lang seksueel misbruikt had, iets dat de man altijd ontkend heeft. Hij gaf wel toe dat hij drugs met de tiener had gebruikt en haar tegen betaling seksueel getinte chatberichten had laten versturen.

Het slachtoffer, dat intussen meerderjarig is, had op 25 juni aangifte gedaan. Ze vertelde de politie dat ze haar vader pas had leren kennen toen ze 12 jaar oud was. Al bij een van hun eerste ontmoetingen had hij haar op zijn schoot getrokken en betast tussen de benen. Toen ze 14 was, had hij haar een doos condooms gegeven en gevraagd of hij haar "eerste" mocht zijn. Ze moest ook op hoge hakken sexy lingerie aan hem showen.

Het misbruik duurde tot januari 2017 en beperkte zich ook niet tot zijn dochter. De man had ook haar vriendinnen en zijn ex-stiefdochter bepoteld. Hij gaf zijn minderjarige dochter verder nog cocaïne en verplichtte haar om deel te nemen aan een sekschat, waarbij ze tegen betaling berichten uitwisselde met klanten.

Agressief

Het meisje vertelde de politie dat ze nooit iets had durven zeggen. Haar vader kon agressief uit de hoek komen en had haar al eens bij de keel gegrepen. De veertiger ontkende het misbruik en zei dat het woord tegen woord was. De rechtbank zag geen reden om aan de verklaringen van de slachtoffers te twijfelen en oordeelde dat alle feiten bewezen zijn.

De moet zijn ook dochter 7.500 euro provisionele schadevergoeding betalen en er werd ook een deskundige voor haar aangesteld. Twee andere slachtoffers kregen 3.500 euro en 500 euro toegekend. Na zijn straf van 12 jaar moet de man zich nog vijf jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank.