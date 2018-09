Man koopt drugs met uitkering en dealt in bijzijn van vier kinderen ADN

07 september 2018

17u23

Bron: Belga 1 Een 31-jarige man uit Beringen is vandaag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 20 maanden cel voor het dealen van drugs. Hij moet ook een boete van 8.000 euro betalen, 1 1.990 euro aan opbrengsten is verbeurdverklaard. Zijn 25-jarige partner kreeg vijftien maanden, met volledig uitstel. Zij moet afkicken en uit drugsmiddens wegblijven.

Het koppel dealde speed en wiet tussen september 2017 en maart 2018. De drugs werden verdeeld en verpakt in hun huis, waar ze met hun vier kinderen verbleven. Een zestienjarige jongen met een autismespectrumstoornis mocht bij hen thuis wiet gebruiken. Hij werd ook ingeschakeld om wiet verder te verkopen.

Volgens een anonieme getuige lag de cannabis in de woonkamer op tafel. De politie deed een observatie en zag allemaal mensen passeren, die bekend waren voor drugsfeiten. Een huiszoeking op 6 maart leverde meer dan vierhonderd gripzakjes, 240 gram speed en 66 gram cannabis op. Toen de politie de huiszoeking deed, arriveerden twee kinderen van zes en vier jaar oud. De vriendin was toen 32 weken zwanger. Ze gaf toe wiet gerookt te hebben tijdens haar zwangerschap.

De man verklaarde dat hij met zijn maandelijkse invaliditeitsuitkering van 1.100 euro de drugs aankocht met het oog op doorverkoop. Hij dealde terwijl zijn probatieperiode nog liep en terwijl hij een werkstraf aan het uitvoeren was in de Kringloop. Hij vroeg een celstraf met uitstel, maar dat vond de rechtbank een ongepaste sanctie. De vrouw kwam wel nog in aanmerking voor uitstel.