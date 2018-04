Man komt onder container terecht en overlijdt

Silke Vandenbroeck

17 april 2018

18u41

Bron: eigen berichtgeving

In Grimbergen is een man rond 18.00u overleden nadat hij onder een container is terechtgekomen. Het ongeval gebeurde bij de firma Caterpilar op de Eppegemsesteenweg. Dat bevestigt brandweerzone Vlaams-Brabant West.