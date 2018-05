Man komt om na ontploffing obus in Tielt VHS

25 mei 2018

17u05 194

In Tielt is vrijdagnamiddag rond 16 uur een dertiger om het leven gekomen toen een obus ontplofte. Dat gebeurde in een loods van het grondwerkenbedrijf Braekevelt, langs de Marialoopsesteenweg. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse maar konden niks meer doen voor het slachtoffer. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Het slachtoffer is 38 jaar en runde het grondwerkenbedrijf samen met zijn vader. DOVO, de Dienst voor Opruiming van Vernietiging van Ontploffingstuigen, voert een onderzoek op de plaats van het drama. Het terrein van het grondwerkenbedrijf blijft afgesloten tot het onderzoek is afgerond.