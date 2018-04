Man komt om bij frontale botsing met vrachtwagen in Herentals

13 april 2018

In Herentals is vanmiddag een man om het leven gekomen toen hij met zijn wagen frontaal in botsing kwam met een vrachtwagen op de Poederleeseweg. Dat zegt de lokale politie van de zone Neteland. De man week om een nog onbekende reden plots van zijn rijvak af.