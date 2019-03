Man klimt in kraan in Brusselse Wolstraat

26 maart 2019

In de Brusselse Wolstraat, vlakbij het justitiepaleis, is een man deze ochtend in een werfkraan geklommen. Dat meldt de lokale politie. Wie de man is en waarom hij in de kraan is geklommen, is nog niet duidelijk.