Man in ziekenhuis met CO-vergiftiging nadat hij in slaap valt tijdens koken

03 november 2018

14u13

Bron: Belga 0 De hulpdiensten hebben deze voormiddag een man uit een woning aan de Schaluinsevest in Aarschot naar het ziekenhuis gevoerd met verschijnselen van CO-vergiftiging. De man, die alleen thuis was, had volgens een woordvoerder van de brandweer van Aarschot een pan op het vuur laten staan en was nadien in slaap gevallen.

Toen de hulpdiensten aankwamen, was de woning vol met rook en het slachtoffer was bewusteloos. Het is onduidelijk hoe erg hij er aan toe is.