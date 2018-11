Man in rolstoel op luchthaven betrapt met kilo coke in onderbroek: “Moest drugs smokkelen, anders werd mijn zoon vermoord” kg

27 november 2018

14u24

Bron: Belga 0 Een 55-jarige drugssmokkelaar komt er wellicht met een lichte straf vanaf, nadat hij in augustus op Brussels Airport betrapt werd met een kilogram cocaïne in zijn onderbroek. De man legde aan de correctionele rechtbank in Brussel uit dat hij daartoe verplicht werd door mensen die zijn zoon bedreigden.

De 55-jarige Nederlander werd op 25 augustus opgepakt toen hij met een vlucht vanuit Aruba op de luchthaven Brussels Airport was geland. De vluchten vanuit Aruba zijn berucht als smokkelroute en op één vliegtuig zitten vaak verschillende drugskoeriers. De reizigers worden dan ook steevast aan een grondige controle onderworpen.



Toen de Nederlander, die zich met een rolstoel verplaatst, bij zijn aankomst hoorde dat hij gefouilleerd zou worden, verklaarde hij spontaan dat hij drugs bij had. Die zaten genaaid in de tweede onderbroek die hij boven zijn eerste onderbroek aanhad. Het bleek te gaan om 1,14 kilogram cocaïne met een zuiverheidsgraad van 70 procent.

Schuld

Volgens de Nederlander was hij in Aruba zijn zoon gaan bezoeken die daar in de gevangenis zat. Ter plaatse werd hij echter bedreigd door een Colombiaanse man. "Die man zei dat mijn zoon een partij drugs had gestolen van hem en zijn vrienden", verklaarde de Nederlander. "Ik moest dit transport voor hen uitvoeren en zo de schuld van mijn zoon aflossen, of ze zouden mijn zoon liquideren.”



Het parket had naar eigen zeggen geen reden om te twijfelen aan die verklaringen en vorderde dan ook merkelijk milder dan voor andere drugskoeriers. Waar het parket voor de meeste smokkelaars celstraffen van 36 maanden vordert, vroeg het voor de Nederlander een celstraf van 24 maanden, met uitstel voor wat de voorlopige hechtenis te boven ging.

Meester Cecile Kenis, de advocate van de man, kon zich vinden in die vordering en wees er nogmaals op dat de man niet uit winstbejag had gehandeld, maar enkel om zijn zoon te helpen. Het vonnis valt op 11 december.



Liften kapot

Tijdens de zaak verhuisde de rechter even naar een zittingszaal van de raadkamer, omdat de verdachte anders niet kon verschijnen. De liften in het gebouw waren namelijk defect, waardoor de rolstoelgebruiker niet naar de normale zittingszaal gebracht kon worden. Het proces uitstellen naar een latere datum was ook geen optie. “Gezien de onvoorspelbaarheid van het gebouw is er geen garantie dat de man dan wel in de zittingszaal zou geraken”, sprak het parket.