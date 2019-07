Man in Rijsel voorkomt erge brand in Brussel tijdens videogesprek ttr

17 juli 2019

11u44

Bron: belga 0 binnenland Een man in Rijsel heeft gisterenavond een erge appartementsbrand voorkomen toen hij met een man in Brussel een videogesprek hield. De Brusselse man viel door de rookontwikkeling flauw en de man uit Rijsel kon via het nummer 112 in Frankrijk snel de Brusselse brandweer verwittigen. De brand was snel onder controle.

De oproep kwam bij de Brusselse brandweer binnen rond 22.40 uur. De brand deed zich voor in een appartement in de Zoomlaan in Brussel. De man uit Brussel verloor tijdens de videoconferentie het bewustzijn en viel van zijn stoel. Daarop merkte de man in Rijsel de brand op. Hij verwittigde de 112 in Rijsel, die op zijn beurt de 112 in Brussel waarschuwde.

"Die samenwerking ging heel snel. Er werd meteen een brandweer en een ziekenwagen gestuurd. Bij aankomst werd een brandende kookpot aangetroffen op het fornuis. Er was vooral rookschade en het appartement werd nadien verlucht", aldus Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De man in Brussel was bevangen door de rook. Hij kreeg meteen zuurstof toegediend en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De man verkeert niet in levensgevaar.

"Er bestaat sinds vorig jaar een samenwerkingsverband tussen elf Europese 112-centra. Als een Belgische toerist in moeilijkheden is in bijvoorbeeld Denemarken, maar het Engels niet machtig is dan kan de 112 van Kopenhagen de persoon doorverbinden met de 112 van Brussel, die dan voor de vertaling zorgt. En omgekeerd geldt dat ook voor een Deense toerist die een taalbarrière ondervindt in Brussel", legt Derieuw uit.