Man in levensgevaar nadat hij van ladder valt in feestzaal kg

06 augustus 2018

18u37

Bron: Belga 2 In het West-Vlaamse Zuienkerke is een 30-jarige man vanochtend met levensbedreigende verwondingen afgevoerd na een val van een ladder. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer was in een feestzaal aan de verlichting aan het werken.

Het ongeval deed zich voor rond 8 uur, maar de precieze omstandigheden zijn onduidelijk. Een collega van de man was aanwezig, maar heeft de val niet zien gebeuren. Wel is duidelijk dat het slachtoffer viel terwijl hij bezig was aan de verlichting. R.D. werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer was als zelfstandige in onderaanneming aan het werk, waardoor het arbeidsauditoraat niet bevoegd is om het werkongeval te onderzoeken. Het parket stuurde wel een deskundige ter plaatse, maar die kwam tot de conclusie dat de werkomstandigheden in orde waren.