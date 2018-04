Man in levensgevaar na ongeval met kajak TTR

07 april 2018

16u02

Bron: Belga 1 Een man is in levensgevaar na een ongeval met een kajak op de Lesse, ter hoogte van Pont-à-Lesse, nabij Dinant. Dat werd deze namiddag vernomen van de hulpdiensten van de zone Dinaphi.

Om nog onbekende reden sloeg de kajak om, waarin de man en zijn hond zaten.

"We weten niet of het komt omdat hij zich gestoten heeft of omwille van verdrinking, maar hij is in levensgevaar", aldus de hulpdiensten.

De duikers van Dinant kwamen ter plaatse.