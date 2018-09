Man in levensgevaar na brand in rusthuis Redactie

12 september 2018

17u24

Bron: Belga 0 Bij een brand in een rusthuis deze voormiddag in Trooz, nabij Luik, is een bewoner zwaar bevangen geraakt door de rook. De man van 51 jaar verkeert in levensgevaar, meldt het parket van Luik.

De brand brak even voor 11 uur uit. Een van de bewoners was net ervoor aangekomen in het gebouw. De man van 51 was zwaar dronken door de politie teruggebracht. Het slachtoffer werd met een zware rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Luikse parket verkeer hij in levensgevaar. Daarom kon hij nog niet verhoord worden.

De brandweer kon de brand snel blussen waardoor de schade beperkt bleef. Het parket kan nog niet zeggen of het vuur aangestoken werd of dat het om een ongeval gaat.