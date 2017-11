Man in kritieke toestand na vechtpartij in café in Hasseltse stationsbuurt Redactie

18u36

Bron: Belga 0 Google Maps Een twintiger uit Landen zit in de cel op verdenking van poging doodslag na een schermutseling in een café in de stationsbuurt in Hasselt. Daarbij raakte een man levensgevaarlijk gewond. De feiten speelden zich vrijdagavond af, maar het parket van Limburg maakte het nieuws vandaag pas bekend.

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) kreeg vrijdag rond 23 uur melding van een vechtpartij in een café in de Frans Massystraat in Hasselt. Ter plaatse kregen de politieploegen de mededeling dat er een discussie tussen verschillende personen plaatsvond. De caféuitbater vroeg een persoon om de zaak te verlaten, maar die liet zich niet onbetuigd. Hij stelde zich weerspannig op en deelde enkele klappen uit alvorens de zaak buiten te wandelen.

Twee personen liepen hierbij lichte letsels op. Een derde persoon werd in het gezicht geraakt en raakte daarbij zwaargewond. Het slachtoffer verkeert nog altijd in kritieke toestand.

Een verdachte, een 26-jarige man uit Landen, bood zich op het commissariaat van politie LRH aan. Het parket besliste hem voor te leiden bij de onderzoeksrechter die hem aanhield en opsloot in de gevangenis op verdenking van poging doodslag.