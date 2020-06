Man in hoofd geschoten in Henegouwen, dader op de vlucht HAA

30 juni 2020

10u49

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij in de provincie Henegouwen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer kreeg een kogel in het hoofd, meldt het parket van Bergen. De dader is op de vlucht.

De feiten vonden gisterenavond plaats in de gemeente Colfontaine, tussen Bergen en Dour. Volgens Sudpresse stormde een gewapende man een woning buiten en opende het vuur op een andere man. Het slachtoffer bevond zich op dat moment in een auto die voor de woning geparkeerd stond. Hij kreeg een kogel in het hoofd. Lokale media melden dat de neergeschoten man in kritieke toestand verkeert.

De schutter verschanste zich na de feiten in zijn woning, aldus het parket van Bergen. Speciale eenheden van de politie kwamen ter plaatse, maar konden niet verhinderen dat de dader op de vlucht sloeg. De relatie tussen de schutter en het slachtoffer is nog niet bekend. Het parket zal later vandaag verder communiceren over de zaak.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.