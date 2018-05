Man in hoofd en twee keer in buik geschoten in Antwerpen Sander Bral

03 mei 2018

10u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het Antwerpse district Berchem is de afgelopen nacht een man aangetroffen met verschillende schotwonden. Rond twee uur werd hij door getuigen opgemerkt op het kruispunt van de Grote Steenweg met de Koninklijkelaan.

“De hulpdiensten werden in eerste instantie gebeld voor dronkenschap”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Maar de man bleek bij aankomst het slachtoffer van drie schotwonden. Twee in de buik en één in het gezicht. De man werd naar het Universitair Ziekenhuis afgevoerd en onderging een operatie. Hij zou intussen stabiel zijn. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van poging tot moord.”

Het labo kwam vannacht nog ter plaatse. Het slachtoffer zou een vijftiger zijn van Servische afkomst. Het is nog niet duidelijk of er een link is met het drugsmilieu in en rondom Antwerpen. Gisteren werd er ook al een frituur in district Deurne beschoten. Daar vielen geen gewonden.