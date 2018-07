Man in de cel voor gewapende overval op Gamma in Oostende Redactie

03 juli 2018

18u17

Bron: Belga 0 Een 21-jarige man uit Tienen zit in de cel op verdenking van een gewapende overval op de Gamma in Oostende. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Hij zou ook in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten in de Aldi in Leuven.

Op vrijdag 29 juni drongen twee mannen even voor openingstijd de Gamma aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende binnen. Onder bedreiging van een wapen eisten ze de inhoud van de kluis. Uiteindelijk maakten de daders enkele duizenden euro's buit.

De politie kon A.A. de volgende dag al inrekenen in een hotel in Middelkerke. "Mijn cliënt heeft verklaringen afgelegd over zijn aandeel in de feiten", aldus zijn advocaat Jelle Dejaegher. Het is niet duidelijk waar de tweede verdachte zich bevindt.

De jongeman uit Tienen is niet aan zijn proefstuk toe. A.A. komt immers ook in aanmerking voor een gelijkaardige overval op een Aldi-filiaal in Leuven. Ook daar werd een winkelverantwoordelijke gedwongen om de kluis te openen. De verdachte liep ook al veroordelingen op. Zo kreeg hij eind 2015 zestig maanden cel, waarvan achttien maanden effectief, voor een reeks overvallen die hij pleegde als minderjarige.

De raadkamer in Brugge beslist vrijdag over de verdere aanhouding van de verdachte.