Man in België opgepakt voor liquidatie in Amsterdam

TT

13 juli 2018

19u23

Bron: Belga

Een 44-jarige man uit Servië is in ons land opgepakt voor de moord op de crimineel Goran Tasic. Die werd in maart geliquideerd in Amsterdam-Slotervaart. Vermoedelijk handelde hij in drugs en was hij betrokken geraakt bij een ruzie over verdovende middelen.