Man herinnert zich aanranding 8-jarig meisje niet door drank- en druggebruik: drie jaar met uitstel bvb

28 juni 2018

16u46

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft vandaag een 51-jarige Mechelaar schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding van een achtjarig meisje. De man kreeg drie jaar cel maar die zijn met uitstel onder voorwaarde dat hij zich residentieel laat behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving.

De man bleef op 7 april bij een vriend logeren en die betrapte hem 's nachts toen hij zijn achtjarige dochter aanrandde. Het meisje was met haar vader in de zetel in slaap gevallen, toen de vader wakker werd was haar jeansbroek uit en had de logé zijn handen aan haar onderbroekje.

Het meisje verklaarde dat de man 'wc-papier in haar poep had willen duwen', dan is er sprake van penetratie en spreekt men van verkrachting. Ook had hij over haar vagina en billen gewreven, weliswaar boven haar slipje. De man zelf beweert zich niets meer te herinneren door drank- en druggebruik. Hij voelt zich niet aangetrokken tot kinderen of minderjarigen, een psychiater meent dat hij toerekeningsvatbaar is maar wel moet behandeld worden voor zijn middelenmisbruik.

Het parket vroeg een strenge bestraffing van zes jaar effectief, een ontzetting uit de rechten en een terbeschikkingstelling van de regering gedurende vijf jaar omdat de man niet aan zijn proefstuk toe was. De rechtbank zag meer heil in het verplicht opleggen van een residentiële behandeling. De man kreeg dus drie jaar met uitstel, onder voorwaarde dat hij zich onmiddellijk laat opnemen in een ontwenningskliniek.