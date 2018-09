Man grijpt meisje bij arm tijdens turnles: politie onderzoekt poging tot aanranding in Lier HA

15 september 2018

16u46

Bron: RTV 37 De politie is een onderzoek gestart naar een poging tot aanranding in Lier, in de provincie Antwerpen.

Een minderjarige leerlinge van 15 of 16 jaar van het Sint-Ursula werd er gisteren bij de arm gegrepen toen ze langs een struik passeerde. Dat gebeurde tijdens de les lichamelijke opvoeding aan de Vesten, meldt RTV.



De tiener kon zich losmaken en wegrennen. Sint-Ursula neemt de feiten ernstig. De politie is een onderzoek gestart en benadrukt dat het momenteel maar om één melding gaat.



De directie heeft een brief naar alle ouders gestuurd. Scholieren worden daarin opgeroepen zich steeds in groep te verplaatsen en incidenten aan de stadsvesten te melden bij de politie of school.